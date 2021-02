Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen im Straßenverkehr

Arnstadt (ots)

Einen 30 Jahre alten Mann erwartet derzeit ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der Herr wurde in der letzten Nacht um ca. 01.30 Uhr mit seinem VW am Holzmarkt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach dem positiven Ergebnis des Drogenvortest folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Fahrt war an dieser Stelle beendet. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell