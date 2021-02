Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Oberellen (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 06.35 Uhr, kam es zwischen Oberellen und Förtha zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte befuhr mit einem Linienbus die L1020 in Richtung Förtha. An einer Engstelle kam dem 54-jährigen ein anderes Fahrzeug entgegen, wobei die Außenspiegel kollidierten. Der andere Fahrzeugführer entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Bus entstand entsprechender Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0035620/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell