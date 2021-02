Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Parkverwalter angegriffen - Tatverdächtige ermittelt

Gotha (ots)

Am 23.06.2020 informierte die Polizei über einen Angriff von mehreren Jugendlichen auf einen Mitarbeiter der Parkverwaltung der Gothaer Orangerie. Der 45-Jährige forderte eine Personengruppe im Schlosspark am 15.06.2020 auf, ihre Lautstärke und ihr Verhalten angemessen zu gestalten. Der Geschädigte wurde in der Folge durch mehrere Täter zunächst verbal und anschließend auch körperlich angegriffen, sodass eine medizinische Behandlung notwendig war. Eine Mitarbeiterin der Parkverwaltung, welche Zeugin der Körperverletzung war, konnte zwei Täter kurze Zeit später im Park wiedererkennen. Die hinzugezogene Polizei stellte die Identität der Tatverdächten fest. Durch entsprechende Ermittlungsmaßnahmen des Inspektionsdienstes der LPI Gotha konnten schließlich zwei weitere Verdächtigte bekannt gemacht werden. Gegen die vier polizeibekannten Jugendlichen aus Gotha im Alter zwischen 16 und 19 Jahren wird nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung geführt. Darüber hinaus ermittelt die Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung. (db)

