Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Kellereinbruch gesucht

Gotha (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte verschaffen sich zwischen dem 30.11.2020 und dem 15.02.2021 Zugang zu einer Kellerparzelle in einem Mehrfamilienhaus "An der Goth". Nach vorliegenden Informationen gelangte der Täter in den Keller ohne Sachschaden zu verursachen. Es wurde Werkzeug und ein Schlitten im Gesamtwert von knapp 400 Euro gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0035139/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell