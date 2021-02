Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Korrektur: Im Blindflug Unfall verursacht (OTS vom 14.02.2021)

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstagvormittag fuhr ein 29-jähriger Mazdafahrer in der Friedrich-Engels-Straße fast ungebremst auf einen geparkten Kia auf. Der Unfallfahrer aus dem Gothaer Südkreis kollidierte offenbar aufgrund eingeschränkter Sicht mit einem geparkten Kia. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 8000 Euro. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Zur beweissicheren Feststellung einer Beeinflussung durch Drogen oder Medikamente wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell