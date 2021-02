Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit den Außenspiegeln zusammengestoßen

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Gestern kam es in der Gartenstraße mußmaßlich aufgrund von Schneebergen am Fahrbahnrand zum Zusammenstoß zweier PKWs mit ihren jeweiligen Außenspiegeln. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines VW und ein 44-jähriger VW-Fahrer fuhren in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbei, als es an einer Engstelle zur Kollision kam. Hierbei entstanden Schäden an beiden Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei bittet insbesondere bei den aktuellen Straßenverhältnissen zu erhöhter Vorsicht. Sowohl Schnee, als auch Fahrbahnglätte sorgen derzeit für besondere Gefahren auf den Straßen. (db)

