Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Parkscheinautomat - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 03.00 und 04.00 Uhr, zerstörten Unbekannte einen Parkscheinautomaten in Ilmenau in der Krankenhausstraße. Ziel war offenbar das Geld im Inneren des Automaten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt im Fall des besonders schweren Diebstahls. Die Ermittlungen zum Tathergang, zum Täter und zum Beutegut dauern derzeit an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0034101/2021) zu melden. (db)

