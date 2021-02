Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol am Steuer

Landkreis Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei kontrollierte gestern Abend, gegen 22.40 Uhr, einen Ford in Reinhardsbrunn. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, er zeigte einen Wert von über 1,4 Promille. Für den 31 Jahre alten Fahrzeugführer war die Fahrt damit beendet. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein weiterer Autofahrer wurde gestern Morgen Am Hesseweg in Laucha kontrolliert. Der 37-jährige Fahrer eines Opel pustete einen Atemalkoholwert von 0,83 Promille. Eine beweissichere Messung fand im Anschluss auf der Dienststelle statt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (db)

