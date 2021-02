Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht von der Straße abgekommen

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Am Samstagabend kam auf der Bundesstraße 19 am Kreisverkehr zur Autobahnanschlussstelle Eisenach-West ein Pkw Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der unverletzte 32-jährige Fahrer mit 1,1 Promille alkoholisiert war und mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain stand. Nach der Blutprobenentnahme wurden der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Bei dem Unfall entstanden an Leitplanke und am Fahrzeug Schäden in Höhe mehrerer tausend Euro. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell