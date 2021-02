Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Blindflug Unfall verursacht

Luisenthal / LK Gotha (ots)

Am Samstagvormittag fuhr ein 29jähriger Opelfahrer in der Friedrich-Engels-Straße von Luisenthal fast ungebremst auf einen geparkten Kia auf. Der Unfallfahrer aus dem Gothaer Südkreis erachtete wohl die klare Sicht aus der Frontscheibe für überflüssig und übersah auf Grund dessen den abgeparkten Kia. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 8000 Euro. Bei dem Fahrer stellten die Beamten Medikamenten- bzw. Drogeneinfluss fest. Sie führten eine Blutentnahme durch und stellten den Führerschein sicher.(ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell