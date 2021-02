Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenhaus in Arnstadt wird Raub der Flammen

Arnstadt, Nikolaus- Kopernikus- Weg (Ilm-Kreis) (ots)

In Arnstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein Gartenhaus durch ein Feuer zerstört worden. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von circa 5000,-EUR. Der Brand im Nikolaus- Kopernikus- Weg wurde gegen 00:18 Uhr wahrgenommen, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gartenhaus bereits vollständig. Die Brandursache ist unterdessen noch nicht geklärt. Die Polizeiinspektion Arnstadt- Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung wird ersten Erkenntnissen zufolge nicht ausgeschlossen. Anwohner die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/003399/2021 mit der Polizeiinspektion Arnstadt- Ilmenau in Verbindung zu setzen.

(sg)

