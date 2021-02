Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden bei Wohnhausbrand

Großbreitenbach, Hauptstraße ( Ilm- Kreis ) (ots)

Am Samstag, den 13.02.2021, um 22:18 Uhr wurde der Polizeiinspektion Arnstadt- Ilmenau der Brand eines Dachstuhls in der Hauptstraße gemeldet. Dies bestätigte sich bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte vor Ort. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in Brand. Alle Bewohner konnten das Wohnhaus selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Die Brandbekämpfung erfolgte durch insgesamt 64 Kameraden der Feuerwehren aus Böhlen, Großbreitenbach und Altenfeld. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von circa 100000,-EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Gotha übernommen.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell