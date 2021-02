Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ins Rutschen geraten

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Am Samstag kam es bei andauernden winterlichen Straßenverhältnissen zu Verkehrsunfällen. Am Vormittag rutschte ein 54-jähriger Toyota-Fahrer beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw Opel. Wenig später befuhr ein 26-Jähriger die Stolzestraße. Beim Abbiegen in die Bernhard-von-Arnswaldstraße brach das Heck seines Transporters aus und kollidierte mit einem geparkten Pkw Seat. Bei beiden Unfällen wurden keine Personen verletzt. Die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt 4000 Euro. (as)

