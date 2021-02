Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sattelzug streift Bus - Zeugenaufruf

Eisenach - kreisfreie Stadt (ots)

Ein Sattelzug befuhr am Freitag, 12.02.2021, gegen 16.45 Uhr die Mühlhäuser Straße in Richtung Stregda. An der Kreuzung am Ortsaugang Eisenach bog der Sattelzug nach links auf die Bundesstraße 19 ab. Dabei scherte das Heck des Aufliegers zu weit aus und kollidierte mit einem Linienbus, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Geradeausspur dieser Kreuzung befand. Personen wurden nicht verletzt. Am Bus entstand ein Sachschaden am linken Außenspiegel in Höhe mehrerer hundert Euro. Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt in Richtung der Bundesstraße 19 fort. Wer kann weitere Angaben zu dem Sattelzug und dessen Fahrer geben? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0033442/2021 entgegen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell