Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Unfallfahrzeug vorgetäuscht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

In der Straße "Dornsenberg" kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw VW kollidierte mit einem geparkten Pkw VW. Der zunächst unbekannte Fahrer flüchtete vom Unfallort und stellte das Verursacherfahrzeug in einem nahegelegenen Waldstück ab. Durch Zeugenhinweise und sofortige Ermittlungen konnte der mutmaßliche 19-jährige Fahrer ermittelt und angetroffen werden. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass das Unfallfahrzeug nicht zugelassen war und der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Weiterhin zeigte der Halter des Unfallfahrzeugs zeitgleich den Diebstahl seines Pkw VW an, offenbar um den Unfallfahrer zu schützen. Die wahren Umstände konnte durch Vernehmungen und Beweissicherungen aufgedeckt werden. Gegen den Unfallfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Den 22-jährigen Eigentümer des Unfallfahrzeugs erwartet ein Verfahren wegen Vortäuschen einer Straftat. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt, die Sachschäden an beiden Pkw belaufen sich auf über 2000 Euro. (as)

