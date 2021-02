Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Umfangreiche Verkehrskontrolle

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Ein 42-jähriger Opel-Fahrer wurde am Freitagabend im Stadtgebiet von Eisenach kontrolliert. Wie die Polizeibeamten feststellten, waren am Pkw falsche Kennzeichen angebracht, der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, der Drogentest zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Methamphetamin. Zudem lag gegen den Fahrer ein Haftbefehl vor. Nach der Anzeigenaufnahme der verschiedenen Verkehrsdelikte wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (as)

