Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auspuff gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

In der Zeit von Dienstag, 09.02.2021, bis Mittwoch, 10.02.2021, wurde von einem Pkw VW Passat die Abgasanlage abmontiert und entwendet. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Stregdaer Allee abgestellt. Der oder die Täter verwendeten bei der Tatausführung verschiedene Hilfsmittel, um den Pkw aufzubocken. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrnehmen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0033376/2021 entgegen. (as)

