Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis- Sicherheitsleistung erhoben

Ilmenau, Bahnhofstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, die durch Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau am Freitag, den 12.02.2021 gegen 21:15 Uhr, in der Bahnhofstraße durchgeführt wurde, konnte der Fahrer eines Pkw Ford, ein 22- jähriger Mann aus Polen, kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Erfurt wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro erhoben. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

