Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 49-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gotha (ots)

Heute Morgen hat sich ein 49 Jahre alter Mann bei einem Unfall im Kreuzungsbereich B247/Dr.-Troch-Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der Opel-Fahrer war gegen 09.15 Uhr in der Dr.-Troch-Straße in Richtung Günthersleben unterwegs. An der Kreuzung zur B247 missachtete er offenbar eine rote Ampel und stieß mit dem Mercedes eines 37-Jährigen zusammen. Der 49-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (fr)

