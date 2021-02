Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verdächtige Kontaktaufnahme zu einem Kind - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Gestern Morgen hat ein Unbekannter in verdächtiger Weise Kontakt zu einem Kind aufgenommen. Das 8 Jahre alte Mädchen war gegen 09.30 Uhr zu Fuß in der Goethestraße unterwegs, als der Mann an das Kind heran trat. In der weiteren Folge entfernte sich der Unbekannte in Richtung Bertolt-Brecht-Straße und ließ das Mädchen zurück. Der Verdächtige sei ca. 185 cm groß und habe helle Haut. Er sei mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Mütze sowie einer blauen Hose bekleidet gewesen und habe gebrochen Deutsch gesprochen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0032146/2021) zu melden. Weitere ähnliche Fälle sind in der jüngsten Vergangenheit nicht polizeilich registriert worden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell