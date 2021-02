Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die abgebildeten Frauen?

Eisenach (ots)

Am Samstagmittag, den 07.11.2020, kam es in einem Schuhgeschäft an der Mühlhäuser Straße zum Diebstahl eines Portemonnaies (siehe OTS-Meldung vom 09.11.2020). Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass im Anschluss an die Diebstahlshandlung mit einer EC-Karte aus der Geldbörse eine unberechtigte Geldabhebung in einer Bankfiliale an der Querstraße getätigt wurde. Von dieser Handlung liegen Lichtbilder vor. Wer kennt die abgebildeten Frauen und kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0262136/2020) entgegen. Der Beschluss des zuständigen Amtsgerichts zur Verwendung der Aufnahmen zu Fahndungszwecken liegt vor. (fr)

