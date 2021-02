Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Essen angebrannt

Gotha (ots)

Am gestrigen Nachtmittag, um 15.19 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Juri-Gagarin-Straße. Als die Beamten vor Ort ankamen, drang der Rauch durch die Wohnungstür ins Treppenhaus, die Tür öffnete jedoch niemand. Nachdem die Tür geöffnet werden konnte, zeigte sich die Ursache. Der Bewohner, ein 39 Jahre alter Mann, vergaß Essen auf dem Herd, was anbrannte und qualmte. Glücklicherweise entstand kein Personenschaden und auch kein Sachschaden. (db)

