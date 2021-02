Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbekannter versucht in Wohnung einzusteigen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Gestern Abend hat ein Unbekannter offenbar versucht, in eine Wohnung an der Straße An der Liebfrauenkirche einzusteigen. Eine Zeugen beobachtete den Mann, wie dieser gegen 19.15 Uhr durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung gelangen wollte. Daraufhin ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Mann soll schwarze Haare haben sowie einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau bitten Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität des Täters machen können, sich unter der Telefonnummer 03677- 601124 (Bezugsnummer 0032761/2021) zu melden. (fr)

