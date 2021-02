Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B88 einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die 55 Jahre alte Geschädigte war gegen 06.30 Uhr mit ihrem Renault aus Luisenthal kommend in Richtung Ohrdruf unterwegs. An der Kreuzung zur Scherershüttenstraße missachtete der oder die Unbekannte offenbar die Vorfahrt der 55-Jährigen, wodurch es zur Kollision kam. Am Renault entstand entsprechender Sachschaden, das unbekannte Fahrzeug fuhr weiter. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0032019/2021) entgegen genommen. (fr)

