Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Hörselgau (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Marktal einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Sattelzug des Geschädigten war gegen 23.10 Uhr an genannter Örtlichkeit geparkt, als er offenbar durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Am Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0031827/2021) zu melden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell