Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz im Krankenhaus

Eisenach (ots)

Letzte Nacht kam es gegen 00.20 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz im St. Georg Klinikum. Ein 26-Jähriger verhielt sich aggressiv in der Notaufnahme, sodass die Polizei um Hilfe gebeten wurde. Vor Ort ließ sich der Mann auch durch die Beamten nicht beruhigen, sodass er letztlich gefesselt werden musste. Dabei versuchte der Mann die Polizisten körperlich anzugreifen und beleidigte sie. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von ca. 1 Promille an. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (db)

