Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Heute Morgen kam es in der Gothaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Einer der Beteiligten entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Ein 49 Jahre alter Mann war gegen 08.20 Uhr mit seinem Sattelzug in der Gothaer Straße unterwegs, als ihm ein Lkw entgegen kam. Im weiteren Verlauf kollidierten die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge, wodurch an der Zugmaschine des 49-Jährigen entsprechender Sachschaden entstand. Das andere Fahrzeug setzte die Fahrt in Richtung Wutha-Farnroda fort. Es handelte sich um einen weißen Lkw mit Krananbau. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0031159/2021) zu melden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell