Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - die Polizei bittet um Ihre Mithilfe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Arnstadt (ots)

Am Samstag, den 15.08.2020 gegen 16.15 Uhr, kam es in einem Technikgeschäft an der Stadtilmer Straße zu einem Diebstahl. Die abgebildeten Männer stehen im Verdacht, gemeinschaftlich ein Laptop im Wert von über 1.000 Euro entwendet zu haben und anschließend geflüchtet zu sein. Mindestens einer von ihnen sprach Französisch. Wer erkennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0189247/2020) entgegen. Ein Beschluss des zuständigen Amtsgerichts zur Verwendung der Fotos zu Fahndungszwecken liegt vor. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell