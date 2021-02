Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht schnell geklärt

Gotha (ots)

Gestern, gegen 16.05 Uhr, ereignete sich in der Gadollastraße ein Verkehrsunfall. Die 41 Jahre alte Geschädigte fuhr mit ihrem Hyundai in Richtung Bürgeraue. Der 47-jährige mutmaßliche Verursacher fuhr mit seinem VW hinter der Dame. Als sie verkehrsbedingt halten musste, konnte der 47-Jährige sein Fahrzeug nicht rechtzeitig stoppen und fuhr folgend auf. Im Anschluss nahmen die Beteiligten die Fahrzeuge in Augenschein und daraufhin verließ der VW-Fahrer die Unfallstelle pflichtwidrig. Polizisten des Inspektionsdienstes Gotha nahmen die Situation während der Streifenfahrt war und konnten den Herren letztlich in der Gartenstraße anhalten. Es zeigte sich, dass am Hyundai der 41-Jährigen entsprechender Sachschaden entstanden war. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (db)

