Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ilmenau (ots)

Gestern Abend kam es auf der B88 zu einem Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist. Ein 37 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 17.30 Uhr von Gehren kommend in Richtung A 71, Anschlussstelle Ilmenau Ost, unterwegs. Er überholte offenbar einen in gleicher Richtung fahrenden Lkw und geriet beim Widereinscheren ins Rutschen. Der Audi drehte sich, touchierte zunächst die rechte und im weiteren Verlauf die linke Leitplanke. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 37-Jährige blieb unverletzt. (fr)

