Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken am Steuer - Unfall ohne Sachschaden

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei erhielt am gestrigen Abend gegen 18.45 Uhr die Information, dass in der Ohrdrufer Straße ein PKW am Fahrbahnrand stehe und eine Person darin schlafe. Die Beamten stellten das Fahrzeug im Bereich der Kaserne fest, es handelte sich um den Opel einer 26-Jährigen. Es zeigte sich, dass die Dame offenbar aufgrund der winterglatten Fahrbahn und einer erheblichen Alkoholisierung von der Straße abkam, in eine Schneewehe fuhr und dort stehen blieb. Ein Test ergab über 1,5 Promille. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus und die Beschlagnahme des Führerscheins. Es entstand kein Sach- oder Personenschaden. Das Fahrzeug wurde letztlich abgeschleppt. (db)

