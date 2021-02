Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Ilm-Kreis (ots)

Heue Mittag gegen 13.00 Uhr war ein 40 Jahre alter Audi-Fahrer in der Nordstraße in Großbreitenbach unterwegs und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein folglich durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Ein solcher Test wurde gegen 13.15 Uhr auch bei der Kontrolle einer 24-jährigen Pkw-Fahrerin in der Hauptstraße in Elgersburg durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde zu Beweiszwecken Blut im Krankenhaus abgenommen, die Polizisten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie ein. (fr)

