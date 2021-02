Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf glatter Fahrbahn in die Leitplanke gerutscht

Langewiesen (Ilmenau) (ots)

Gestern Abend kam es in der Langewiesener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 46 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war gegen 18.15 Uhr von Ilmenau kommend in Richtung Langewiesen unterwegs, als sie am dortigen Kreisverkehr offenbar auf Grund der winterglatten Fahrbahn in die Leitplanke rutschte. Am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde nur leicht beschädigt. Die 46-Jährige blieb unverletzt. (fr)

