Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Ilm-Kreis (ots)

Polizeibeamte haben heute Vormittag bei zwei Verkehrsteilnehmerinnen mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussungen festgestellt. Gegen 10.30 Uhr wurde eine 20 Jahre alte VW-Fahrerin in Langewiesen in der Straße des Friedens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit ihr durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Gegen 12.00 Uhr kontrollierten die Beamten eine 33 Jahre alte Peugeot-Fahrerin in Ilmenau in der Ziolkowskistraße. Der mit ihr durchgeführte Test reagierte ebenfalls positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Beiden Frauen wurde zu Beweiszwecken Blut im Krankenhaus abgenommen. Die Polizisten untersagten jeweils die Weiterfahrt und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell