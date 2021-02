Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haustür beschädigt - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag beschädigten bisher unbekannte Personen eine Haustür in der Saalfelder Straße in Arnstadt. Hierzu wurde vermutlich ein Plastikeinsatz eines Betonmülleimers verwendet, welche sich in unmittelbarer Nähe befand. Der oder die Täter schmissen mittels des Plastikeimers die Glasscheibe der Tür ein und verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können (Bezugsnummer 0029473/2021). (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell