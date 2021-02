Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug nicht zugelassen und versichert

Arnstadt (ots)

Am Sonntagmittag stoppte die Polizei in der Quenselstraße in Arnstadt einen Pkw Mercedes, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren. Der polizeibekannte 31-jährige Fahrzeugführer hatte das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt, obwohl es nicht zugelassen und versichert war. Zudem ist der Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den jungen Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (dl)

