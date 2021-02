Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugenaufruf

Haarhausen (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht vom Samstag zum Sonntag gewaltsam, durch das Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses Am Rossbach in Haarhausen, in den Keller eines 44-Jährigen ein und entwendeten hieraus in der Folge Sportbögen und Sportarmbrüste inklusive Zubehör im Gesamtwert von ca. 15000,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0029460/2021). Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. (dl)

