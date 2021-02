Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall im Schneegestöber

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Nachmittag gegen 16:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B87 zwischen Stadtilm und Griesheim. Eine 20-jährige Opel-Fahrerin verlor in einer Kurve auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo diese schließlich mit einer 38-jährigen Renault-Fahrerin im Gegenverkehr kollidierte. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Rettungsdienst schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2.000 Euro. Die B87 war für zwei Stunden voll gesperrt. (cl)

