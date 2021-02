Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Laucha (ots)

Am Samstag gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der L 1025 Waltershausen in Richtung Laucha, auf Höhe der Anschlussstelle BAB 4 Auffahrt Dresden ein Verkehrsunfall. Eine 64jährige Peugeot-Fahrerin kam auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit einem Baum. Bei diesem Unfall wurde die Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer leicht verletzt. Vor Ort kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro. (as)

