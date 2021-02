Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Imbiss

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einen Imbiss in Gotha, Oststraße eingebrochen. Durch den Einbrecher wurde die Eingangstür aufgehebelt. Aus dem Imbiss wurde ein 55 Zoll TV, div. Zigaretten und Bargeld entwendet. Der Schaden an der Tür und dem Zigarettenautomaten beträgt ca. 3500,- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche etwas beobachtet haben. Hinweise unter der Bezugsnummer: 29054 (as)

