Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: ohne Führerschein mit schnellem E-Bike unter Drogen

Gotha (ots)

Am Samstag fiel den Beamten der Polizei Gotha ein E-Bike auf, an welchem Manipulationen vorgenommen wurden. Diese Manipulation führt dazu, dass das E-Bike deutlich schneller fährt als die erlaubten 25 km/h. Der 38jährige Fahrer hätte neben einem Kennzeichen, eine Pflichtversicherung und einen Führerschein haben müssen. Dies konnte der Fahrer jedoch nicht vorweisen. Dafür hatte er 0,19 g Crystel bei sich und ein Drogenvortest war auch noch positiv. Nun erwarten den 38jährigen diverse Anzeigen. (as)

