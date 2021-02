Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Gräfenroda (ots)

Am Sonntag, 07.02.2021 gegen 01:00 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau einen 30-jährigen Fahrradfahrer in der Burgstraße in Gräfenroda. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Blutentnahme ins Klinikum nach Arnstadt verbracht. Der Radfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (dl)

