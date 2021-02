Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer

Arnstadt (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr stellten die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau in die Güntherstraße in Arnstadt einen stark alkoholisierten jungen Mann mit blutender Nase fest. Übereinstimmenden Zeugenangaben zur Folge soll der 37-jährige lettische Staatsbürger wenige Minuten vorher mit seinem Fahrrad fahrender Weise unterwegs gewesen sein und alleinbeteiligt gestürzt sein. Ein Atemalkoholtest war mit dem Fahrradfahrer nicht mehr möglich. Auf Grund seiner starken Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Hierbei widersetzte sich der 37-Jährige Radfahrer, so dass eine weitere Funkstreifenbesatzung zur Unterstützung hinzugezogen werden musste. Das Fahrrad wurde im Anschluss an die Blutentnahme zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt und eine Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell