Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlaubeneinbruch

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 28.01.2021 bis 05.02.2021 ereignete sich in einer Kleingartenanlage im Bereich der Kasseler Straße ein Einbruch in eine Gartenlaube. Aus dieser wurden Nahrungsmittel und Werkzeug entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. (cwa)

