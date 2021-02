Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gotha (ots)

Am Freitag gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen gesprengten Briefkasten in Gotha, Remstädter Straße informiert. Der Sachschaden am Briefkasten des 26jährigen wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet unter der Bezugsnummer: 28831 um Hinweise. (as)

