Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl Geldbörse

Waltershausen (ots)

Am Freitag Vormittag war eine 86jährige Frau auf dem Friedhof in Waltershausen zur Grabpflege. In einem unbeobachteten Moment wurde ihr aus einer mitgeführten Tasche die Geldbörse mit ca. 400,- Euro Bargeld und div. Ausweisen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer: 28585 (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell