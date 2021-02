Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug unterschlagen

Bittstädt - Ilmkreis (ots)

Am Abend des 05.02.2021 wurde eine polizeibekannte 37-Jährige wegen Unterschlagung eines Pkw Renault angezeigt. Zwischen ihr und dem 48-jährigen Fahrzeugeigentümer gab es eine vertragliche Vereinbarung, bis wann die 37-Jährige den Pkw nutzen durfte. Zum Nachteil des Fahrzeugeigentümers gab die junge Frau den Renault auch nach Ablauf der Nutzungsvereinbarung nicht zurück. Auch mehrfache Aufforderungen brachten den 48-Jährigen nicht wieder in den Besitz seines Pkw Renault. Erst als die Polizeibeamten die junge Frau aufsuchten, räumte diese das Fahrzeug leer und übergab den Fahrzeugschlüssel. Bei dem Einsatz stellten die Beamten zudem einen Joint auf einem Tisch in der Wohnung fest, welcher der 37-jährigen Frau gehörte. Neben der Anzeige wegen Unterschlagung muss diese sich nun noch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel verantworten. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell