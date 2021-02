Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführer positiv auf Cannabis getestet

Gräfenroda (ots)

Am Freitagabend gegen 22.15 Uhr kontrollierten die Beamten einen Pkw Opel in der Gräfenrodaer Waldstraße. Der freiwillige Drogentest des 21-jährigen Fahrzeugführers verlief positiv auf den Konsum von Cannabis. Dem Opel-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der junge Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter berauschenden Mitteln verantworten. (dl)

