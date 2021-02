Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen bei 16-Jährigen festgestellt

Arnstadt (ots)

Bei einer Personenkontrolle eines 16-Jährigen wurden am Freitagabend gegen 19:45 Uhr Betäubungsmittel aufgefunden. Der Jugendliche war fußläufig in der Alten Feldstraße in Arnstadt unterwegs, als er von den Beamten angehalten wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden 1,8g Marihuana und 0,48g Marihuana-Tabak-Gemisch aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen den Jugendlichen wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. (dl)

