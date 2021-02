Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 27.Januar bis 05.Februar entwendeten bisher unbekannte Täter Fahrradteile im Wert von 150,- Euro aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ilmenauer Bertolt-Brecht-Straße. Wie der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangten und sich Zutritt zu dem Keller verschafften ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können (Bezugsnummer 0028765/2021). (dl)

